Антон Поляков був убитий, – нардепка Анна Скороход

Нардепка Анна Скороход заявила, що народний депутат Антон Поляков "був убитий". Також вона повідомила, що вони "були заручені".

Вона розповіла, що планували розписатися. Про це Скороход розповіла 31 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Антон Поляков був убитий, – Скороход

Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю, яку придумує пан Єнін (мовиться про першого заступника глави МВС Євгенія Єніна – 24 канал). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку,

– сказала нардепка.

Ба більше, народна депутатка Скороход розповіла:

"ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято;

тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка ;

; мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою".

До речі, 26 жовтня заступник очільника відомства Євген Єнін заявив, згідно з результатами нової експертизи, яку провело МВС, у крові Полякова виявили також димедрол.

Тоді Єнін пояснив: "Можемо сказати, що це метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон". Димедрол посилює дію наркотичної речовини". Додав, що ця суміш потрапила до Полякова точно не з аптеки. Втім, наразі відомство не буде коментувати, як такі речовини могли опинитися в організмі нардепа.

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