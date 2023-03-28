Мало спав та веслував понад 20 годин на день: як мандрівник-одинак подорожував до Антарктики

Спортсмен-мандрівник з Іспанії Антоніо де ла Роса вирішив самостійно проплисти через найбурхливіші моря до Антарктики. Йому довелося веслувати понад 20 годин на день.

Чоловік вирушив у неймовірну подорож на маленькому човні, який назвав Ocean Defender. Де ла Роса хотів стати першою людиною, яка наодинці допливла до Антарктики.

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Подорож мандрівника-одинака до Антарктики

Де ла Роса подорожував без палива, використовуючи лише власні сили та океанські течії та вітер. Через скажені хвилі човен чоловіка перекидало на бік багато разів. Коли човен де ла Роси вперше зробив оберт на 360 градусів – він перелякався.

Чесно кажучи, це мене дуже налякало. Хоча я знав, що човен вирівняється сам, удар хвилі був надзвичайно сильним. Коли хвиля уп'яте накотила на Ocean Defender, він обернувся на повні 360 двічі поспіль,

– розповів мандрівник.



Де ла Роса подорожував без палива на човні / фото BBC

Також проблемою під час подорожі було те, що чоловік мало спав. Перші кілька днів він ледве встигав поїсти, оскільки веслував понад 20 годин на день, марно намагаючись тримати курс на південь проти течій і вітрів.

У підсумку Де ла Роса став першою людиною, яка наодинці допливла на південь до 59-ї паралелі.



Мандрівник на човні / фото BBC



Під час подорожі було багато проблем / фото BBC

Чоловік пройшов 100 тисяч кроків за 24 години

За даними Міжнародної асоціації антарктичних туроператорів (IAATO), у сезоні 2019 – 2020 років Антарктиду на круїзних лайнерах відвідали 73 670 осіб.

Нагадаємо, що раніше ентузіаст фітнесу Стівен показав, як виконував 100 тисяч кроків за 24 години. Це звучить дуже просто, але це дійсно складна задача, з якою не впорається навіть добре підготовлена людина.

Стівен за цей час спалив колосальні 5370 калорій, втративши в цілому 2,44 кілограма під час "неквапливої" прогулянки.