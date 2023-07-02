Триває потужна бойова робота, – ОК "Південь" про ситуацію в районі Антонівського мосту

У Збройних Силах підтвердили, що в районі Антонівського мосту тривають важкі бої, однак закликали дотримуватись інформаційної тиші. Власне, між нашими захисниками та окупантами – запекла контрбатарейна боротьба в цій зоні.

У Британській розвідці цими днями констатували, що біля Антонівського мосту під Херсоном – запекла боротьба між ЗСУ та загарбниками. У неділю вранці, 2 липня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону заявила, що це – правда, – інформує 24 Канал.

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Біля Антонівського мосту – бої

Як зазначила спікерка, вона не може розкривати деталі цієї операції, адже зараз важливо дотримуватись інформаційної тиші: "Аби була зроблена нормально бойова хороша робота, нам потрібна інформаційна тиша. Але ми використовуємо всі дані, які отримуємо, для того, щоб правильно формувати свої подальші дії".

Однак уже зараз можна сказати, що в районі Антонівського мосту – битва між окупантами та нашими захисниками. Варто уточнити, що ця переправа з'єднує Херсон із лівим берегом Дніпра, зокрема з такими населеними пунктами як Олешки та Гола Пристань.

Наразі триває потужна бойова робота. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту в цьому районі – це дійсно те, що вона в зоні річки Дніпро,

– заявила Гуменюк.

Окрім того, вона наголосила, що річище Дніпра було дещо деформоване, внаслідок того що окупанти підірвали Каховську греблю. Це, звісно, дещо ускладнило роботу ЗСУ. Проте все-таки, за минулу добу нашим бійцям вдалося знищити в цьому районі:

49 окупантів;

15 одиниць їхньої техніки;

8 одиниць автобронетехніки;

4 човни;

безпілотники.

У ворога проблеми на лівобережжі

Не так давно Наталія Гуменюк, описуючи ситуацію на лівобережжі Херсонщини, констатувала, що загарбники самі собі ж створили проблеми в цьому регіоні, підірвавши Каховську ГЕС.

Себто зараз ворог змушений проводити розмінування територій, на які припливли міни після того, як було зруйновано гідроелектростанцію.

Водночас, за словами речниці ОК "Південь", в окупантів зараз також проблем з боєприпасами. Вони змушені, замість них, використовувати ударні безпілотники типу "Ланцет".

Загальна протяжність Антонівської переправи становить 1366 метрів,