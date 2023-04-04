Хотів з УПЦ МП перейти в ПЦУ: митрополита Хмельницького звільнив Онуфрій

Після побиття воїна в одному з храмів УПЦ Московського патріархату митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Фіалко) заявив про намір перейти в ПЦУ. Однак після цього його одразу звільнив предстоятель церкви Онуфрій.

У понеділок, 3 квітня, митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського УПЦ МП Антонія (Фіалко) синод московських попів на чолі з Онуфрієм звільнив з посади. Сталося це після того, як священнослужитель став на захист бійця, якого побили, та заявив про готовність перейти до Православної церкви України.

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"Усі кудись зникли"

Зі слів Антонія зрозуміло, що перейти в ПЦУ він охоче радий. Проте, схоже, що до цього не готові інші попи, які перебувають на службі в УПЦ Московського патріархату.

Думали залишитися в ПЦУ, попросити, щоб якось з ними... Я то готовий, я сам перейду, заберу свої речі, але ж вони (московські попи – 24 Канал) мовчать, вони повтікали. Я їх шукаю, давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник,

– сказав митрополит.

Власне, про звільнення Антонія повідомили в пресслужбі УПЦ МП згодом. Також там зазначили, що новим керівником Хмельницькою єпархією призначено архієпископа Баришівського Віктора Коцабу, який до цього був вікарієм Київської митрополії.

Що потрібно знати про Антонія

Він є одним найстаріших єпископів Московського патріархату в Україні. Важливо, що Антоній стояв біля витоків створення Української автокефальної православної церкви.

Священнослужителем Московського патріархату він став 1992 року. Уже у 2018 році митрополит обіцяв, що прийде на Об'єднавчий собор, де створювали ПЦУ. Проте він так і не з'явився у Софії Київській.

Згадаємо також наостанок, що побиття українського військового Артура Ананьєва московськими попами відбулось у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП Хмельницького.

У понеділок, 3 квітня, стало відомо, що захисник написав заяву у поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу, у якій йдеться про умисне завдання легкого тілесного ушкодження.