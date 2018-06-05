Антрацит как средство гибридной войны

Лоббисты российского антрацита не оставляют попыток оставить украинскую энергетику в вечной кабале у агрессивного северо-восточного соседа.

С начала 2018 года доля российского угля выросла до 62,12% от общего объема импорта этого топлива Украиной. Согласно данным Государственной фискальной службы, объем импорта угля из РФ за три месяца составил 472,397 миллионов долларов.

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Очевидно, что такая ситуация в стране совершенно не выгодна – деньги украинских потребителей электроэнергии перетекают из страны в экономику Российской Федерации. Есть еще и политические риски – Кремль может выждать удобный для себя момент и остановить эшелоны с углем, тем самым провоцируя в Украине искусственный blackout. Зимой, например, или перед выборами – чтоб показать электорату беспомощность "майданной власти".

СНБО уже устал принимать решения о разнообразных "неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности". Таковых с 2014 года было как минимум три, и все они касались необходимости скорейшего перевода антрацитовых блоков ТЭС (антрацит, как известно, на контролируемой территории Украины не добывается) на уголь марки Г, запасов которого в достатке в Днепропетровской, Львовской, Волынской областях и контролируемой части Донбасса.

Но чистой политикой законы экономики изменить нельзя – до того момента пока энергокомпаниям выгодно использовать импортный антрацит в качестве сырья для производства электроэнергии, ждать от них миллиардных инвестиций в переоборудование блоков под украинский уголь не приходится. Исключения, конечно, есть. Но на то они и нужны, чтобы подтверждать правила. "Донбассэнерго" (принадлежащее то ли Гуменюку, то ли Александру Януковичу), например, работает исключительно на российском антраците.

Переломным моментом могло стать прошлогоднее решение Совета ОРЭ (оптового рынка электроэнергии), в котором утверждался проект изменений в правила рынка и устанавливался приоритет блоков ТЭС, работающих на угле марок Г и Д по отношению к блокам, работающим на антраците. Предлагалась простая логика: работать должны, прежде всего, энергоблоки, использующие уголь, добываемый в Украине, а те, что на антраците – включаются только в случае необходимости. Это бы заставило владельцев генерирующих компаний наперебой переводить блоки из антрацита на украинский уголь, дабы не потерять возможность работать и зарабатывать.

Но для того, чтобы такое решение вступило в силу, оно должно было получить одобрение Антимонопольного комитета. Решение Совета ОРЭ состоялось еще 20 сентября 2017 года, а АМКУ определился с выводами только в начале мая. На заседании Антимонопольного комитета Украины 3 мая 2018 было принято решение запретить "согласованные действия". По мнению юристов АМКУ, приоритет украинского угля и избавление от антрацита это не задача энергетической безопасности, а …сужение конкуренции.

Фрагмент из релиза АМКУ:

В ходе рассмотрения дела о предоставлении разрешения на согласованные действия Комитетом было установлено, что указанные согласованные действия могут привести к устранению с рынка генерации электрической энергии производителя электрической энергии, который работает по ценовым заявкам с использованием угля низко-летучих марок А (антрацит) и Т (тощий) и, как следствие – к существенному ограничению конкуренции на рынке генерации электроэнергии.

Война? Санкции? Нет, не слышали!!!

Но, понимая, что нашкодили, не забыли перебросить ответственность на Кабмин, указав, что «в соответствии с частью третьей статьи 10 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" Кабинет Министров Украины может позволить согласованные действия, на которые Антимонопольным комитетом Украины не было предоставлено разрешение в соответствии с частью второй настоящей статьи, если участники согласованных действий докажут, что положительный эффект для общественных интересов преобладает негативные последствия ограничения конкуренции.

Совершенно очевидно, что "общественный интерес" в виде избавления украинской энергосистемы от российского антрацита точно перевешивает якобы существующие "негативные последствия ограничения конкуренции". И Гройсман вполне мог повесить себе такую медаль на грудь в преддверии выборов. Мог бы, но ситуация начала развиваться по неожиданной траектории.

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Для того, чтобы Кабмин данный вопрос рассмотрел, необходимо повторное решение Совета Оптового рынка электроэнергии. Совет ОРЭ состоит из 10 голосующих директоров (по 5 – от генерирующих компаний и от дистрибуционных). При этом кворум возможен лишь в том случае, если в заседании участвуют не менее 3-х представителей от генерации и 3-х от дистрибуции.

И вот здесь начался настоящий детектив – 30 и 31 мая должны были состояться внеочередные сборы Совета ОРЭ. Единственный вопрос, который должен был рассматриваться – о принятии решения о необходимости получения разрешения на согласованные действия в КМУ по утверждению приоритету марки Г. Но заседания на состоялись по причине отсутствия кворума.

При этом, кворум сорвали …представители дистрибуционных компаний. Т.е. компании, которые вообще к выработке электроэнергии никакого отношения не имеют – "Прикарпатьеоблэнерго" (представитель – Сагура А.В.), "Хмельницкоблэнерго" (Козачук О.В.) и "Одессаоблэнерго" (Судак И.А.).

Почему в откровенно антиукраинскую игру ввязалось "Прикарпатьеоблэнерго" братьев Суркисов мне неведомо. Но то, что акционером "Хмельницкоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" является российская финансово-промышленная группа VS Energy известно всем. Хотя на пост-советских просторах их больше знают как "лужниковцев".

Вот именно их представители по факту и заблокировали процесс перехода тепловой генерации с российского антрацита на украинский уголь марок Г и Д. Случайность?

Все может быть. Только нельзя забывать, что совладелец "лужниковской" группы Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России, а сегодня спецпредставитель Владимира Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Как бы там ни было, пропагандистский рупор Russia Today уже во всю пытается навязать мысль о безальтернативности российского антрацита для украинской энергетики.

Самое печальное в этой истории то, что они как никогда близки к успеху – согласно закону "Об экономической конкуренции", Совет ОРЭ должен проголосовать данное решение в течение 30 дней с тех пор, как АМКУ дал официальный отказ (а дал он его 3 мая). Эти 30 дней как раз заканчились 2 июня. Ждать финала этой пьесы осталось недолго.

Я понимаю, конечно, что у СБУ и прочих правоохранительных органов есть дела и поважнее – разыгрывать ролевые игры с журналистами. Но хочется все-таки не шаманский камланий о гибридном противостоянии с агрессором, а реальных результатов в сфере обеспечения национальной безопасности. Особенно в такой важной и уязвимой отрасли как энергетика.

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