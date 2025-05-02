В іншому випадку завод зачиниться: АОЗ продовжує співпрацю з постачальником неякісних мін

Міністерство оборони планує надалі укладати контракти з підприємством з Дніпропетровської області, яке постачало до ЗСУ неякісні міни. За даними Агенції оборонних закупівель, завод вже не випускає браковані боєприпаси.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву керівника АОЗ Арсена Жумаділова під час брифінгу, якого цитує hromadske.

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Завод на Дніпропетровщині продовжує працювати попри розпочату справу про неякісні міни

Підприємство, яке виробляє озброєння для ЗСУ в Дніпропетровській області, є контрагентом АОЗ. Однак це не ключовий та не найбільший постачальник 120-мм мін.

Попри те, що керівництво заводу затримали за постачання неякісних мін, які були виготовлені з неякісними пороховими зарядами та зберігалися в неналежному середовищі, підприємство продовжує працювати.

За словами Жумаділова, проблемну партію вилучили і більше подібних боєприпасів на фронті не було. Він також додав, що цей інцидент не є підставою для припинення співпраці з заводом, адже щодо інших номенклатур "не було нарікань".

До того ж якщо припинити підписувати контракти з підприємством, то воно, найімовірніше, може зачинитися.

Чи дійсно ми як держава до цього готові? Не впевнений. Чи мають відповідати посадовці, які відповідали за контроль якості, відвантаження тих бракованих партій і не вжили заходів, щоб це виправити, – напевно, так, але це має встановлювати суд,

– сказав керівник АОЗ.

Арсен Жумаділов додав, що підприємство має провести роботу над помилками й працювати далі.

Що відомо про справу щодо неякісних 120-мм мін

За постачання неякісного озброєння, за інформацією ЗМІ, затримали генерального директора Павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка. Також у виготовленні бракованої партії підозрюють колишнього керівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та начальника групи контролю Юрія Яреська.

Підприємство раніше отримало замовлення на гуртові партії 120-мм мінометних пострілів на понад 11 мільярдів гривень. Але ця партія була виготовлена з неякісних компонентів, наприклад, капсули-запалювачі мали дефекти. Попри це, виробництво мін не зупинили.