Апеляційна палата ВАКС відмовила САП у конфіскації квартири нардепа Волинця

Вищий антикорупційний суд у жовтні 2021 року відмовив САП у конфіскації квартири нардепа Михайла Волинця на користь держави. Апеляційна палата ВАКС підтвердила це рішення.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала конфіскації квартири нардепа, яку той придбав за 7 мільйонів гривень. Причиною стало те, що Волинець не обґрунтував походження частини коштів.

Цікаво НАЗК підтвердило, що нардеп Волинець не задекларував елітну автівку

Деталі справи

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець продав свою квартиру на Подолі за 4 мільйони гривень. Згодом він придбав нове помешкання у комплексі "Бульвар фонтанів" та оформив 2 паркомісця. Це обійшлося політику в 7 мільйонів гривень.

Прокурори наполягали на тому, щоб визнати 3 мільйони гривень, які додав політик до суми купівлі квартири, необґрунтовано набутими активами. Відповідно, їх вимагали конфіскувати на користь держави.

Сам нардеп у коментарі журналістам "Схем" заявляв про те, що з купівлею квартири йому буцімто допомогла жінка, з якою він мешкає.

Однак після рішення Апеляційної палати ВАКС, квартира залишиться у власності нардепа Волинця.

Волинець не задекларував автівку

У січні 2022 року в НАЗК заявили, що підтвердили інформацію про те, що нардеп Михайло Волинець не задекларував елітну автівку Toyota Highlander, якою користувався майже 9 місяців.

Результати перевірки декларацій передали до Офісу генпрокурора. У НАЗК зазначили, що політик порушив законодавство.