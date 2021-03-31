Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

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Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід для Андрія Антоненка. Його обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Джерело:

24 канал

Антоненко залишиться під вартою щонайменше до 21 травня. До нього прийшла група соратників, але не така чисельна, яка була на минулих акціях.

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Антоненка залишили під вартою

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу залишити без задоволення. Ухвалу суду, якою Антоненку продовжено тримання під вартою до 21 травня, залишити без змін. Ухвала касаційному оскарженню не підлягає", – зазначила суддя.

За словами прокурора Михайла Тішина, тримання під вартою є єдиним запобіжним заходом, який може забезпечити належну процесуальну поведінку Антоненка.

Суд не надав слова поручителям

Під час засідання з'явилися поручителі з клопотанням про взяття Антоненка на поруки. Водночас суд не надав їм слова. Заяву щодо порук підписали:

  • колишній народний депутат Андрій Тетерук;
  • чинні народні депутати з "Європейської солідарності" Яна Зінкевич, Софія Федина, Михайло Бондар, Володимир Ар'єв та Ірина Фріз;
  • народний депутат Єгор Чернєв зі "Слуги народу";
  • командир Антоненка Олексій Нікіфоров.


Антоненка залишили під вартою / Фото Pavlovskyi News


До суду прийшли соратники обвинуваченого / Фото Pavlovskyi News


Антоненко буде за ґратами до 21 травня / Фото Укрінформ

Нагадаємо, що 23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід трьом обвинувачуваним у вбивстві журналіста ще на 2 місяці – до 21 травня. Відповідно до рішення, Антоненко залишився під вартою, а Юлія Кузьменко – під домашнім арештом. Водночас щодо Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

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