"Мені ще зарано": Апостол висловився щодо амбіцій стати головкомом

Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол вважає, що ще не готовий бути головнокоманувачем ЗСУ. Для цієї посади треба "дорости".

Таку думку Олег Апостол висловив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Чому Апостол вважає себе поки не готовим очолити ЗСУ?

Мені ще зарано. До посади треба дорости професійно, морально і психологічно,

– пояснив свою позицію командувач ДШВ.

За словами Апостола, для кар'єрного зростання важливі не лише вік, а й бойовий досвід, час перебування на командних посадах та вміння ухвалювати рішення.

Він також наголосив на важливості підготовки нових командирів.

У ДШВ, за його словами, є рейтинг офіцерів, який враховують під час призначення на вищі посади. Перспективних військових намагаються зберігати у війську, адже їхня підготовка потребує років.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Апостол був серед офіцерів, яких президент Зеленський розглядав на кандидатуру головкома замість Олександра Сирського.

Зауважимо, що на тлі тоді ще чуток про можливу відставку Сирського Олег Апостол був серед тих, командувачів, які висловили підтримку тодішньому головкому. Офіцер заявив, що ті, хто ніколи не керував військами й не відповідав за життя військових, не мають права критикувати командирів, які щодня ухвалюють складні рішення на війні.