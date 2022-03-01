Apple Pay більше не працює у Росії

Мешканцям Росії доведеться зіштовхнутися з новою реальністю після того, як їх війська вторглися на територію України, де почали вбивати мирне населення. Тепер їм доведеться відмовитися від Apple Pay.

Apple підтверджує зупинку продажу всіх продуктів у Росії через події в Україні.

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Компанія також заявила, що припиняє весь експорт у країну та обмежує використання інших сервісів.

Одразу після того, як США ввели санкції проти російських банків, Apple Pay перестав підтримувати платіжні картки цих установ. Відтак у росіян розпочалися проблеми з оплатою за товари та послуги.

Apple не єдина компанія, яка 1 березня зупинила продаж товарів та послуг в Росії. Росіяни тепер не зможуть купити товари Nike на сайті компанії.

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