Для карток Visa і Mastercard: у Росії скоро не будуть доступні Apple Pay і Google Pay

Платіжні системи Visa і Mastercard призупинили операції в Росії. Для подібних карток уже згодом не будуть доступні певні сервіси.

Мовиться про Apple Pay і Google Pay. Вони не працюватимуть для карток Visa і Mastercard, які випустили у самій Росії.

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Російський аналог замість Apple Pay і Google Pay

Як повідомили у Центральному банку країни-агресорки, через санкції росіяни не зможуть використовувати подібні іноземні онлайн-сервіси.

Проте там зауважили, що картками Visa та Mastercard можна буде розраховуватись іншими типовими способами – стандартна контактна або безконтактна оплати.

Також ворожі установи нагадали росіянам про вітчизняний мобільний платіжний сервіс "Мир Pay". Мовляв, через нього теж можна здійснювати безконтактну оплату за допомогою смартфона.

"Мир Pay" дозволяє проводити звичні платіжні операції. До нього вже під'єднались більше ніж 80 російських банків,

– почали заспокоювати росіян.

Нагадаємо, що всередині держави-окупантки картки Visa та Mastercard працюють, якщо їх випустили саме російські банки. Однак за межами країни – ні. Також Visa та Mastercard не працюють у самій Росії, якщо їх надали іноземні фінустанови.



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