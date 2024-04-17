Apple втрачає позиції, а Samsung йде до США: що відбувається на світовому ринку смартфонів

У першому кварталі 2024 року американська компанія Apple стрімко втратила позиції. Постачання iPhone впали майже на 10% від прогнозованого показника. Натомість південнокорейська Samsung Electronics повернула собі звання провідного постачальника смартфонів, яке вона утримувала з 2010 року та ненадовго поступилася ним "яблуку".

Одна з причин падіння постачань iPhone – низькі продажі в Китаї. Хоча в цілому індустрія смартфонів відновлюється після років пандемії, перед галуззю стоять нові виклики та можливості.

24 Канал зібрав головне про те, що відбувається з двома гігантами смартфонів – Apple та Samsung.

Падіння Apple

За даними маркетингової компанії IDC, за перші три місяці 2024 року Apple поставила 50,1 мільйона iPhone. Дослідники кажуть, що падіння на 9,6% у річному обчисленні є найбільшим для Apple з 2022 року, коли на ланцюжки постачань вплинули карантинні заходи.

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Китайський ринок став проблемним для Apple – зростання конкурентів, Huawei Technologies та Xiaomi, і введена Пекіном заборона на використання іноземних гаджетів на робочому місці, таки вплинули на продажі.



Магазин Apple у Китаї / Bangyu Wang / Unsplash

Падіння поставок iPhone вибивається з картини найкращого зростання ринку мобільних пристроїв за останні роки. За перший квартал 2024 року виробники смартфонів поставили 289,4 мільйона пристроїв, що на 7,8% більше, ніж торік.

Загальна картина ринку виглядає так:

Samsung Electronics повернула собі перше місце;

Xiaomi скоротила відставання від Apple зі зростанням на 33% на третьому місці;

китайська Transsion збільшила постачання на 85% та посіла четверте місце.

Transsion – китайський виробник бюджетних смартфонів брендів iTel Mobile, Tecno Mobile та Infinix Mobile. Ринок цієї компанії – Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Південна Азія, Південно-Східна Азія. Компанія заснована у 2006 році та має головний офіс у китайському Шеньчжені.

Ринок смартфонів виходить із турбулентності останніх двох років одночасно сильнішим і зміненим. Хоча Apple була надзвичайно стійкою та показала значне зростання постачань і частки ринку за останні кілька років, їй буде важко зберегти темпи зростання та пікову частку, яку вона мала у 2023 році. Оскільки ринок зростає далі, на 2024 рік IDC очікує, що Android розвиватиметься набагато швидше, ніж Apple,

– запевняє Набіла Попал, директорка з досліджень IDC.

Samsung отримує мільярди від США

Тим часом Samsung не лише повертає втрачені позиції на ринку смартфонів, а й завойовує нові. Південнокорейська компанія отримала грант на суму 6,4 мільярда доларів США за законом CHIPS на створення напівпровідникової екосистеми в Техасі.

Ці гроші стануть доповненням до 44 мільярдів доларів приватних інвестицій, які компанія планує витратити на створення виробництва у штаті.

Що таке закон CHIPS? Закон про чипи та науку (CHIPS and Science Act), чи закон про створення корисних стимулів для виробництва напівпровідників для Америки – це федеральний закон США, прийнятий 117-им Конгресом та підписаний 46-им президентом США Джо Байденом 9 серпня 2022 року. Документ надає 52,7 мільярда доларів на стимулювання виробництва чипів у США та наукові дослідження.



Поштовхом до прийняття закону став глобальний дефіцит чипів. Закон надає податкові пільги та субсидії виробникам чипів, що працюють у США.

Грант від США Samsung має витратити на розширення наукового кампусу в Тейлорі, Техас, та на збільшення виробництва в Остіні, столиці штату. Зокрема, створення пакувального підприємства Samsung у США має спростити ланцюжок постачань. Відтепер чипи, вироблені в США, не треба буде відправляти до інших країн на пакування.



Офіс Samsung у Мілані / Babak Habibi / Unsplash

За словами президента Джо Байдена, розширення майданчиків Samsung у Техасі створить додаткових 21 500 робочих місць. 40 мільйонів доларів витратять на навчання фахівців.

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Apple шукає підрядників в Індії

Apple у цей час зайнята пошуком підрядників на іншому кінці світу – в Індії. Згідно з інформацією The Economic Times, Apple веде переговори з Murugappa Group і компанією Titan, що належить Tata Group, щодо збирання та виробництва компонентів для модулів камери iPhone.

Зараз Apple не має індійських постачальників модуля камери iPhone, попри те що кілька моделей смартфонів збираються в Індії, повідомляє видання з посиланням на власне джерело. І саме партнерство з Titan або Murugappa Group могло б розв'язати цю проблему. Компанія має остаточно визначити підрядника за пʼять – шість місяців.

Titan спеціалізується на точному виготовленні компонентів для годинників і ювелірних виробів. Група Murugappa має широкий спектр діяльності – інженерні, фінансові послуги та хімічна промисловість.



Apple має намір перенести принаймні половину свого ланцюжка постачань до Індії. Також у планах – збільшити додану вартість від місцевих постачальників майже на 50 відсотків протягом наступних трьох років. Компанія почне з датчика зображення і в перспективі може перейти до об'єктивів і всього модуля камери, пише The Economic Times з посиланням на обізнане джерело.

Уже зараз близько 70% iPhone, вироблених в Індії, експортуються, і цей показник тільки зростатиме.

Чипи датчика зображення в модулі камери є найдорожчим компонентом смартфона. У них Apple значною мірою залежить від японської Sony, південнокорейської Samsung та китайської Omnivision. Такі датчики зображення є спеціалізованими напівпровідниками, і новим гравцям дуже дорого вийти на цей ринок, зазначив The Economic Times Мартін Янг з Oppenheimer & Co, інвестиційної банківської компанії.

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