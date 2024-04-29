Генштаб перестав купувати воїнам смартгодинники Apple Watch після розслідування журналістів

Генеральний штаб ЗСУ припинив закупівлю дорогих смартгодинників Apple Watch як подарунків для військових. Сталося це після журналістського розслідування про витрату понад мільйона гривень на такі презенти у 2023 році.

Як зазначають журналісти, з початку 2024 року Генштаб ЗСУ не проводив закупівель дорогих смартгодинників Apple Watch, які раніше вручали бійцям Сил оборони для заохочення. Однак загалом командування нашої армії не припинило купувати годинники для військових.

Дивіться також Чи змінять війну дрони зі штучним інтелектом: що про них кажуть в Україні та світі

Garmin замість Apple Watch

Схоже, що тепер Генштаб Збройних Сил взяв курс на спортивні годинники Garmin Instinct 2. Розслідувачі зазначають: за чотири місяці 2024 року було здійснено сім закупівель годинників, серед них одна якраз-таки стосувалася закупівлі смартгодинника компанії Garmin.

Це (подарунки у вигляді годинників – 24 Канал) є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни,

– наголошували у Генштабі після виходу розслідування у грудні 2023 року.

Один годинник Garmin, за даними ЗМІ, вартує майже 16 тисяч. Генштаб купив його в приватної підприємиці Тетяни Лукашової. Інші закупівлі за 2024 рік стосувалися тактичних або звичайних годинників. На них витратили близько 1 мільйона бюджетних коштів.

Дивіться також Ефект Баума: чому гральний бізнес в Україні поглинула корупція та що чекає далі на КРАІЛ

Ширший контекст