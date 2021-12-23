Арахамія літав чартером, який міг оплатити аграрний бізнесмен, – ЗМІ

Очільник фракції "Слуги народу" начебто Давид Арахамія використав чартерний літак для робочої поїздки в Миколаїв. Його, за інформацією журналістів, міг оплатити бізнесмен Юрій Калюжний.

ЗМІ оприлюднило відео, як Арахамія приземляється у аеропорту "Київ" 23 грудня.

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Хто оплатив чартер

За інформацією джерел журналістів, чартер, яким скористався Арахамія, оплатив аграрний бізнесмен Юрій Калюжний.

Компанія Калюжного – найбільша за реалізацією сільськогосподарської техніки на ринку України. Її частка на ринку становить 35%.

Медійники звернулись до глави фракції за коментарем щодо того, хто оплачував його переліт. На момент публікації нардеп не відповів журналістам.

Чартерний літак, на якому прилетів Арахамія, дивіться відео:

Схожий інцидент з Арахамією

Раніше журналісти писали, що Арахамія на початку 2021 року двічі літав до Відня на літаку, який належить олігарху Дмитру Фірташу. Нардеп заперечив політичний підтекст цього інциденту.

За його словами, причини таких поїздок були особистими, тому політик не хоче анонсувати їх публічно. Це нібито було пов'язано зі здоров'ям.