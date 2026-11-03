Медіа розповіли, хто їде від України та Росії на зустріч у Білому домі

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада збере у Білому домі представників України та Росії щодо Олешок. Від Києва туди поїдуть Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, а від Москви – Кирило Дмитрієв і Яна Лантратова.

Як стало відомо виданню "РБК-Україна" від поінформованого джерела, переговори стосуватимуться режиму припинення вогню на Херсонщині. Також очікується, що Меланія Трамп виступить з офіційною заявою біля Білого дому о 18:00 за київським часом.

Склад делегацій сторін

Україну на зустрічі з першою леді США у Вашингтоні представлятимуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Від російської сторони на перемовини прибудуть спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, а також російська омбудсменка Яна Лантратова.

Що відомо про місію в Олешках?

Ситуація в тимчасово захоплених Олешках на лівобережжі Херсонської області стала катастрофічною з початку 2026 року через щільне замінування доріг російськими військовими та постійні удари безпілотників по цивільному транспорту.

У місті, де залишилося близько 6 тисяч людей із 25 тисяч, що жили там до вторгнення, навесні виник фактичний голод. Остання організована партія харчів дісталася міста ще 26 травня.

Українські військові намагалися скидати місцевим жителям їжу й ліки з дронів, проте росіяни цілеспрямовано атакували цивільних. Тіла загиблих залишалися просто на вулицях або в зруйнованих лікарнях через розбиту інфраструктуру.

Діалог щодо відкриття коридору тривав кілька місяців за участі Дмитра Лубінця, Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН, а в жовтні до порятунку долучився Папа Римський Лев XIV.

Вирішального прориву вдалося досягти саме за посередництва Меланії Трамп, завдяки чому з 27 жовтня до 1 листопада діяло локальне перемир'я. Це дозволило доправити продовольство та евакуювати автобусами понад 500 цивільних.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що залучення першої леді США може допомогти узгодити нові перемир'я на фронті.