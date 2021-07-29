Могли б шантажувати світ, – Арахамія назвав відмову від ядерної зброї головною помилкою
Джерело:24 канал
Давид Арахамія заявив, що головною помилкою української влади стало підписання Будапештського меморандуму. Україна і досі відчуває наслідки від позбавлення ядерного потенціалу у такий спосіб.
Ми могли б всіх шантажувати, – Арахамія
Якби Україна була ядерною державою, то з нею розмовляли б зовсім по-іншому. Про це голова фракції "Слуга народу" заявив в ефірі одного з телеканалів.
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Помилки інших українських президентів не такі значні, як хиба Леоніда Кравчука. Водночас Арахамія наголосив, що не знає усіх обставин підписання меморандуму.
Потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати – 24 канал). Ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах,
– сказав політик.
За його словами, Росія офіційно відмовилася від свого підпису і заявила, що Будапештський меморандум виконувати не буде.
"Я не чув, щоб хоч один президент США нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна, – наголосив Арахамія.
Що відомо про Будапештський меморандумБудапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" 5 грудня 1994 року підписали Україна, Велика Британія, Росія та США Держави мали гарантувати незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Україна у відповідь вивела на територію Росії третій за потужністю ядерний арсенал.
У 2014 році Росія порушила домовленості, коли окупувала Крим.
Джерело: Вікіпедія