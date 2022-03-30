Арахамія розповів, як може працювати для України концепція "укріпленого нейтралітету"

Для безпеки України розглядають концепцію "укріпленого нейтралітету". Про принципи її роботи розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він також є головою української делегації на переговорах між Україною та Росією, де дискутують про гарантії безпеки для України. Востаннє делегації предметно засідали 29 березня в Стамбулі.

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Є така концепція "укріпленого нейтралітету", тобто потрібно розраховувати на власну армію, або додатково ще мати гарантії. Як, наприклад, у Швейцарії, в Ізраїлю, резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості і дати необхідну відсіч у разі агресії,

– пояснив Арахамія.

Він акцентує, що Україна за такою моделлю не слідує.

"У нас є нейтралітет, і тому ми розслабилися, армія нам не потрібна, нехай наші гаранти про нас піклуються. Ні, як то кажуть, на "бога сподівайся, а сам не плошай". Тому концепція "укріпленого нейтралітету" нам дуже близька", – пояснив він.

Арахамія твердо наголосив також, що попри все Україна й надалі зможе отримувати зброю від союзників. Таким чином будемо укріплювати армію.

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