Арахамія розповів, коли Кузьміних і Трухіна виженуть із фракції "Слуги народу"

Одіозних нардепів Сергія Кузьміних та Олександра Трухіна збираються виключити з парламентської фракції "Слуги народу". Все через скандали, в які потрапили політики.

Як сказав глава фракції Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради, нардепів таки виженуть з фракції "Слуги народу".

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Арахамія пообіцяв, що це має статися вже наступного пленарного тижня. Він припустив, що це може статися вже 23 лютого. На питання журналістів, чому питання про виключення нардепів досі не розглянули, Арахамія відповів, що зараз інші пріоритети.

Зауважимо, що звинувачення проти обидвох нардепів доволі серйозні. А саме:

28 січня НАБУ повідомило, що нардепа Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень. За це, кажуть слідчі, нардеп обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

у 559 тисяч гривень. За це, кажуть слідчі, нардеп обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області. А Олександра Трухіна звинувачують у вчиненні ДТП, в якій постраждали 6 людей. Нардеп переконував, що нібито не він був за кермом. Однак оприлюднені згодом кадри з бодікамер поліцейських розкрили нові деталі інциденту.

Додамо, що 2 лютого Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Глава партії Олена Шуляк заявила 9 лютого, що сподівається на "совість" Трухіна і що він складе мандат за власним бажанням. Однак сам Трухін наголосив, що не збирається цього робити, бо "ще не все виконав".

Мені мандат довірили люди, я працюю і є ще певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, мабуть, закінчу, тоді, мабуть, будуть якісь думки, питання,

– сказав Трухін.

Раніше Трухін заявив журналістам, що готовий скласти свій мандат нардепа, якщо "змусить партія".

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