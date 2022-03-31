Арахамія заявив, що Абрамович зіграв позитивну роль у перемовинах

Голова української делегації Давид Арахамія розповів, що російський олігарх Роман Абрамович фактично став неформальним каналом передачі повідомлень, які мала чути влада Росії.

Абрамович – додатковий канал зв'язку

Про це заявив Арахамія в ефірі національного телемарафону. Водночас зауваживши, що не розуміє, чому Абрамович "вийшов з тіні".

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Насправді, чесно кажучи, він виконує дуже позитивну роль. Але мені незрозуміло, чому він став публічну її виконувати,

– зазначив Давид Арахамія.

Депутат пояснив, що з самого початку, Абрамович мав роль – back channel. Тобто додатковий канал зв'язку, неофіційний, який допомагає важкі речі проговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно.

Нейтральна сторона

Втім, завдяки міжнародній пресі прихований канал став відомим на весь світ фактично.

Наскільки мені зрозуміла позиція, він вже не ховається і вже не є back channel,

– додав Арахамія.

Також Арахамія не вважає Абрамовича нейтральною стороною, однак більш нейтральною, ніж офіційна сторона перемовин.

Нагадаємо, що російський олігарх Роман Абрамович став активним учасником переговорів між Україною та Росією. Він взяв на себе функцію модератора процесу.

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