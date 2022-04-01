Арахамія заявив, що обмін полоненими провели завдяки переговорам у Стамбулі
Джерело:телеграм Давида Арахамії
Україна та Росія 1 квітня провели обмін полоненими, завдяки чому вдалося визволити 86 українських військовослужбовців і військовослужбовиць. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що це стало можливим після переговорів у Стамбулі.
Під час обміну Україна повернула 86 наших захисників та захисниць, серед яких 15 жінок. Зараз вони у безпеці.
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Україна буде боротися за своїх громадян
Давид Арахамія, який є очільником української делегації на переговорах з Росією, заявив, що саме перемовини в Стамбулі вплинули на успішний обмін полоненими.
Завдяки досягнутим у Туреччині домовленостям, сьогодні провели успішний обмін полоненими,
– заявив Арахамія.
Політик підкреслив, що Україна й далі буде боротися за кожного нашого громадянина.
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