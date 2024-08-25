"Закриття Олімпіади і Павла Дурова": у мережі відреагували мемами на арешт засновника Telegram

Засновника і власника Telegram Павла Дурова 24 серпня у Парижі затримали французькі правоохоронці. Українці швидко відреагували на резонансну новину та вже створили десятки мемів на тему.

Частину користувачів не надто схвилював арешт Дурова, однак для багатьох це стало приводом для творчості. Найкращі меми про затримання Дурова у Франції зібрав 24 Канал.

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Як українці реагують на арешт Дурова

Користувачі в мережі нагадали, що зовсім нещодавно в Парижі відбулося закриття Олімпійських ігор, а тепер – "закриття" Павла Дурова. "Дісталося" також і блогеру Олексію Дурнєву – через схожість прізвищ творці мемів також відправили його "за грати".

Меми про затримання Павла Дурова – більше у галереї

Жарти про арешт Дурова: дивітьс допис

Також українці недзвозначно натякають натякають на можливу співпрацю Павла Дурова з російськими спецслужбами. У мережі вже існує безліч теорій про те, що засновник Telegram мав зустрічатися з Путіним в Азербайджані, однак це лише здогадки.

Користувачі підозрюють Дурова у зв'язках з російськими спецслужбами / Фото: соцмережі

Як в мережі реагують на затримання Дурова: дивіться допис

Нагадаємо, що у Франції Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Телеграмі. Наразі він перебуває під вартою.