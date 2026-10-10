"З кайданками на операційному столі": Ярослав Бондаренко розповів про затримання в Австрії

В Австрії працівники спецназу жорстко затримали українських журналістів-розслідувачів Михайла Ткача та його колегу-оператора Ярослава Бондаренка. Після допиту за підозрою у шпигунстві їх звільнили з-під варти завдяки втручанню адвоката й консула.

Оператор "Української правди" розповів про жорсткі дії правоохоронців. Про ставлення австрійських спецслужб він написав у власних соцмережах.

Що розповів Бондаренко про затримання?

Ярослав Бондаренко зазначив, що інцидент стався близько 15:00 на світлофорі під час переміщення між локаціями. Силовики вибили обидва вікна машини та силою поклали затриманих журналістів обличчям на асфальт і розбите скло.

Унаслідок штурму оператор дістав посічені та рвані рани правої руки, а також ушкодження обличчя. Поліцейські медики надали першу допомогу на місці, після чого затриманих у кайданках розвели по окремих автомобілях і доставили до СІЗО без жодних роз'яснень причин.

Під час тюремного огляду медики виявили під оком потерпілого травму від уламків скла. Пізно ввечері його під вартою транспортували до цивільної лікарні для проведення хірургічного втручання.



Уламки скла, які виймав лікар / Фото Ярослава Бондаренка

Оператор розповів, що операцію з вилучення трьох шматків скла та накладання швів проводили без зняття кайданок. Правоохоронці не зняли їх, попри прохання журналіста та лікаря. Після медичної допомоги потерпілого повернули до камери тимчасового тримання.

Навіть, після рентгену вже на операційний стіл треба лягати … лікар ніяковіє і каже "кайданки за спиною - це не добре!" і я вкотре додаю цим копам від себе "я не несу жодної загрози! Я не злочинець. Я фотограф, оператор. Повірте мені. Зніміть, хоча б на операцію кайданки" - без результату,

– розповів Бондаренко.

Згодом кримінальна поліція провела детальний допит українських медійників. Силовики інкримінували їм шпигунство, роботу на розвідку іншої держави та завдання шкоди Австрії.

Для доведення професійної діяльності журналісти надали вилучені речі, серед яких була міжнародна відзнака за свободу слова, щойно отримана в Норвегії. У процесі захисту взяли участь австрійський адвокат, перекладачка та український консул Юрій, який особисто відвідав затриманих в ізоляторі. Завдяки клопотанню адвоката та узгодженню з прокурором увечері того ж дня українців звільнили з-під варти.

Після допиту адвокат подав Заявку на негайне звільнення з камери з-під варти, як людини, що не становить загрозу. Троє поліцейських, і головний серед них, очевидно, вже розуміють ситуацію і дзвінками до прокурора зробили можливий вихід з-під варти. Пʼятниця вечір,

– написав оператор.

Нагадаємо, що у четвер, 8 жовтня, у Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Головна редактрока УП Севгіль Мусаєва розповіла, що журналісти перебували в Австрії для виконання редакційного завдання, пов'язаного з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.