Корупційні схеми під загрозою: навіщо Кремлю зачистка клану Шойгу – Воробйова

У Росії триває зачистка корупційного клану Шойгу – Воробйова. Однак на їхні місця прийдуть ті, які будуть красти гроші у російської армії ще більше.

У країні-агресорці неможливо викорінити корупцію, яка й далі завдаватиме ударів військовому потенціалу Росії. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Все буде з корупцією добре. Річ у тім, що це не процес боротьби з корупцією. Це процес зміни корупційних команд. Корупція на території Росії, у збройних силах Росії, в армії не викоріниться. Тому прийдуть інші", – сказав він.

Зверніть увагу! У травні 2024 року Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. Його призначили секретарем Ради безпеки Росії замість Ніколая Патрушева. Міноборони країни-агресорки очолює Андрєй Бєлоусов. Також удару зазнав клан губернатора Московської області Андрєя Воробйова. Чиновників цих двох кланів регулярно затримують.

Красти будуть з подвійною силою

Ігор Яковенко припустив, що поступово клан Шойгу – Воробйова перемістять до тюрми. Однак на цьому корупція у Росії не припинить існування, а навпаки – буде ще потужнішою.

Йому на заміну прийде якийсь інший клан. Красти, найімовірніше, будуть більше. Тому що ці вже накрались, а тим потрібно швидко. Тим більше часи гарячі. Тому корупція буде тривати та буде, як і раніше, завдавати ударів по воєнному потенціалу Росії,

– опозиційний журналіст.

Крім того, новопризначений міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов також був замішаний у корупції. А хто ще буде контролювати фінансові потоки у міністерстві оборони, армії та військовій промисловості країни-агресорки – поки невідомо.

"Зараз триває боротьба за цей великий "пиріг", який складає приблизно 40% російської економіки. Там просто буде нова схема. Красти вони будуть з подвійною силою", – додав Яковенко.