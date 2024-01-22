СБУ нищить корупційні ланки при поставках у ЗСУ, – експерт про арешти у Києві та Львові

СБУ нищить корупційні ланки при постачанні Збройним Силам України, провівши чергові гучні арешти у Києві та Львові.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. За його словами, у столиці "на гарячому" затримано начальника одного з управлінь командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

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"Вони налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів. Схема проста – даєш хабар і отримуєш контракт із завищеними для держави цінами", – зазначає політолог.

Експерт нагадує одну з найгучніших справ із закупками, яку розслідувала служба.

Йдеться про колишнього заступника Міністра оборони Шаповалова за розтрату майже 1 мільярда гривень. Шаповалов перебуває за ґратами, про підозри повідомлено й іншим чиновникам Міноборони. Відзначив би, що там, де подібні справи розслідує СБУ, підозрювані сидять за ґратами, а не тікають за кордон,

– акцентує Голобуцький.

На думку політолога, спроби нажитись на армії у період війни мають бути прирівняні до державної зради.

Прозора робота та відсутність корупції в цій сфері – це і питання довіри до України західних партнерів, від яких ми дуже залежні. Відповідальність має бути посилена на законодавчому рівні. Корупціонер, який наживається на армії, часто небезпечніший за навідника і колаборанта. Якщо окремих ділків не стримує від заробляння кривавих грошей навіть повномасштабна війна, то, можливо, стримає перспектива довічного ув'язнення,

– резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для Сил оборони. Полковник ЗСУ та керівник львівської компанії затримані "на гарячому", було вилучено близько 10 мільйонів гривень, обом загрожує по 10 років за ґратами.