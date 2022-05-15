Арештовують навіть за слово "орки": де окупанти утримують херсонців

Російські військові продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Херсоні вони можуть затримати людину тільки через те, що та їм не сподобалась.

Про це 24 каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, що зараз російські загарбники починають набиратися сміливості в тимчасово окупованій Херсонщині.

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Затримання почастішали

За його словами, загарбники збільшують кількість блокпостів. Водночас посилюють перевірки звичайних громадян, які переміщуються містом у своїх справах – пішки чи транспортом.

Почастішали затримання людей, які просто не сподобались окупантам. Арештовують навіть за слово "орки", або ж через те, що в них у телефоні є застосунок Дія, де написано про російський корабель, чи за слова "ой, у лузі червона калина",

– розповів Молчанов.

Куди звозять затриманих українців

Як зазначив активіст, передусім затриманих людей везуть у СІЗО Херсона. Він наголосив, що слідчий ізолятор розрахований на утримання до 300 заарештованих. Крім того, додав, що поряд розташована спеціальна лікарня для ув'язнених, які мають відкриту форму туберкульозу.

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Молчанов припустив, що саме в цей ізолятор російські окупанти привозять українців. Він також зазначив, що достеменної інформації зараз ніхто не знає, оскільки керує цією установою хтось зі зрадників – колишніх працівників. Водночас керівника СІЗО росіяни затримали.

За приблизними підрахунками, там зараз перебуває до 500 затриманих,

– заявив активіст.

Де найважливіші затримані

Молчанов припустив, що, швидше за все, найважливіших затриманих – тобто політичних, громадських або ж діячів місцевого самоврядування – утримують не там.

"За деякими свідченнями, їх утримували навіть в будівлі обласної державної адміністрації, або ж вивозили кудись із Херсона", – повідомив активіст.

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Ситуація в Херсонському СІЗО: що відомо