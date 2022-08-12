"Київ захоплять, а західні регіони встоять": Арестович здивував прогнозами в перші години війни

Олексій Арестович зізнався, що в перші години війни думав, Київ не вистоїть. Він був переконаний, що будівлю Офісу Президента захоплять.

Він думав, що Київ захоплять після двох тижнів вуличних боїв, натомість західні області чинитимуть опір та вистоять. Про це радник глави ОП розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Співвідношення сил було нерівне

Арестович пояснив, що такі думки в нього виникли, оскільки співвідношення сил було не на нашу користь – 1 до 20. За його словами, якби росіяни правильно діяли, нам технічно неможливо було б встояти.

Я вірив у 2 тижні вуличних боїв, але потім думав, що Київ захоплять. Занадто співвідношення сил було не на нашу користь. Абсолютно не на нашу,

– сказав чиновник.

Що відбувалось в ОП

В Офісі Президента, як зазначив Арестович, паніки не було взагалі. Президент був "на козацькому драйві". Глава ОП Андрій Єрмак, за словами радника, був ще спокійніший, ніж завжди. Зеленський відпускав частину людей, аби ті вивезли батьків.

"Все, приготувались до бою, бо вже диверсанти пішли Києвом", – пригадує Арестович.

Оцінювали, що в перші дні у Києві було від 300 до 1600 диверсантів.

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