Арестович назвав частини і підрозділи армії Росії, що чинили звірства на Київщині

3 квітня 2022 , 21:50
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Джерело:

Олексій Арестович

Олексій Арестович назвав частини і підрозділи армії Росії, що чинили звірства на Київщині. Зокрема мовиться про окремі мотострілецькі бригади, парашутно-десантні полки та навіть відділення поліції Росії.

Відповідні списки оприлюднив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович. Про це політик написав ввечері 3 квітня після того, як увесь світ побачив звірства росіян.

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Арестович назвав частини та підрозділи, що чинили звірства на Київщині

Частини та підрозділи збройні сили Росії та Росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені,
– написав Арестович. 

Зокрема мовиться про:

  • 64 окрему мотострілецьку бригаду 35 армії Східного військового округу;
  • 5 окрему танкову бригаду 36 армії Східного військового округу;
  • 331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;
  • 137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;
  • 104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії;
  • 14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;
  • 63  загін поліції особливого призначення Росгвардії;
  • 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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Автор: Діана Квасневська