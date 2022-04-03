Олексій Арестович назвав частини і підрозділи армії Росії, що чинили звірства на Київщині. Зокрема мовиться про окремі мотострілецькі бригади, парашутно-десантні полки та навіть відділення поліції Росії.

Відповідні списки оприлюднив у фейсбуці радник глави ОП Олексій Арестович. Про це політик написав ввечері 3 квітня після того, як увесь світ побачив звірства росіян.

Зауважте Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені

Арестович назвав частини та підрозділи, що чинили звірства на Київщині

Частини та підрозділи збройні сили Росії та Росгвардії, які вчинили військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені,

– написав Арестович.

Зокрема мовиться про:

64 окрему мотострілецьку бригаду 35 армії Східного військового округу;

5 окрему танкову бригаду 36 армії Східного військового округу;

331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;

137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;

104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії;

14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;

63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;

155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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