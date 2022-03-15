Арестович назвав два найбільш ймовірні варіанти розвитку подій у війні з Росією найближчим часом

Росія не покидає спробу захопити Україну. Але її військовий план зазнає краху. Відтак країні-окупантці залишається не так і багато варіантів подальшого розвитку подій.

Про два найбільш ймовірні варіанти розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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За його словами, Україна зараз перебуває у так званій "вилці".

"Або ми домовляємося протягом тижня – двох. Це один варіант, якщо все піде добре. Або російська сторона намагатиметься зробити другу спробу наступу, перегрупуватися, назбирати резерв, що в них не дуже вдається. І після другої спроби знову повернемося за стіл переговорів", – переконаний Арестович.

При цьому Арестович відзначив, що результати перемовин приємно здивують як українців, так і світ.

За його словами, зараз все залежить від того, наскільки конструктивно до справи підійдуть з російської сторони. Там вже трохи "протверезіли" від того, що відбувається.

Арестович зазначає, що у військовому керівництві Росії залишилося одна або дві людини, які готові продовжувати війну проти України.