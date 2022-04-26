Арестович назвав невдачі російських військових на Сході України

Російські військові намагаються проводити наступальні дії на Сході України. Однак усі їхні намагання наразі не зазнали успіху.

Про невдачі росіян розповів на брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал.

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Російські військові зазнають невдач

Окупанти намагаються оточити наші війська в Попасній, Сєвєродонецьку та Рубіжному, але їм не вдається;

у напрямку від Ізюма на Слов'янськ – не вдається;

у Краматорську всі спроби марні;

просунутися в Авдіївку та Мар'їнку також не виходить.

Хоча ворог завдає потужних артилерійських та авіаційних ударів, наші війська вдало маневрують та відбивають атаки,

– розповів Арестович.

Він додав, що у напрямку Гуляйполя та Запоріжжя йдуть важкі бої. Наші війська завдають ударів по скупченню російської техніки, пунктам управління та польовим складам.

Дивіться відео з брифінгу Олексія Арестовича: