Арестович назвав теми, з якими Блінкен та Остін їдуть у Київ

В Києві очікують візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна. Серед тем, які планують обговорити – подальша політика щодо Росії зокрема.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Візит делегації Сполучених Штатів до України запланували саме на 24 квітня.

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"Що стосується головних тем (зустрічі – 24 канал) – постачання зброї, подальша спільна, партнерська політика щодо Росії, можливі дії, якщо проголошуються "ХНР" або анексуються території", – сказав Олексій Арестович.

Про приїзд делегація зі США заявив президент України під час пресконференції у метро Києва. Володимир Зеленський пояснив, що основна тема – зброя. Говоритимуть про конкретну зброю, яка необхідна Україні для захисту від Росії, кількість, темпи постачання.

Олексій Арестович про зброю для України: дивіться відео



