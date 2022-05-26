Арестович попередив про тяжку психологічну фазу війни: скільки триватиме

У багатьох українців починається дуже важка психологічна фаза війни. Цей період триватиме до моменту, поки не буде відчутною велика кількість озброєння, яку надали міжнародні партнери нашій армії.

Застеріг про цей етап психологічних труднощів 25 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір із ним у ютубі "Фейгин Live".

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Чим саме зумовлена нова фаза

За словами Арестовича, настання нової психологічної фази зумовлене втомленістю від війни. Вона помітна, бо народ вже почав конкретно зриватися й сипати звинуваченнями в середині країни.

Ця фаза триватиме місяць-півтора. До того моменту, поки прийде західна допомога та ми зможемо стабілізувати ситуацію. Нас чекає; депресія, яка місцями доходить до паніки; очікування удару в спину від західних партнерів; взаємні звинувачення,

– перерахував Арестович.

Окрім цього, відіграють свою роль фінансові негаразди. Вони були очікуваними, якщо враховувати удар, якого зазнала наша економіка. Він додав, що Кремлю максимально вигідне посилення внутрішніх чвар у середині нашого суспільства.

Тому Росія буде намагатися розхитувати ситуацію якомога сильніше. Окрім цього, радник глави ОП, зазначив, що це використовуватимуть і певні політичні сили.