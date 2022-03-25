Арестович пояснив, чому російські окупанти не хочуть їхати в Україну

Олексій Арестович зауважив, що російські окупанти мають вкрай низький моральний стан. Багато з них взагалі відмовляються їхати в Україну.

Радник глави Офісу Президента Арестович заявив, що причин для цього є декілька, повідомляє 24 канал. Насамперед ворогів демотивують величезні втрати, яких зазнають російські загарбники на території України.

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Нищівних втрат, зокрема, зазнала батальйонна тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади. З 648 окупантів загинуло 645. Залишилося лише 3 живих ворогів. З них 2 – поранені.

Військові відмовляються їхати в Україну. Зокрема, 50% одного з полків дивізії написали рапорти про відмову брати участь у бойових діях.

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