Арестович прокоментував нібито наміри Росії провести масований ракетний удар

Упродовж 31 березня багато українців поширювали у соцмережах панічні повідомлення. Усі вони стосувалися нібито намірів ворога завдати масованого удару по різних містах.

Офіційні джерела, зокрема ОВА, вже спростували цю інформацію. А також запевнили, що "злам системи цивільного оповіщення" – це фейк. Відреагував також й Олексій Арестович.

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Росіяни вже давно б'ють щоночі

Арестович зазначив, що у чатах журналістів й нардепів почалася паніка. Усі почали бити на сполох через чутки про те, що нібито вночі проти 1 квітня окупанти планують завдати масований удар по всій території України.

Радник глави ОП пояснив, що росіянам немає ніякого сенсу тратити ракети, які коштують десятки мільйонів доларів, аби "вбити якогось нардепа чи журналіста". Мовляв, навіть якщо окупанти й битимуть, то по об'єктах ВПК й інфраструктури.

А що значить, навіть якщо битимуть? Вони ж б'ють щоночі. При чому, кожного тижня інтенсивність цих ударів збільшується. Тому я не розумію причин для паніки,

– підкреслив Арестович.

Й додав, що, звісно, буває різне. Ворожа ракета може не долетіти й влучити по цивільному об'єкту. Її у небі може збити наша протиповітряна оборона й тоді уламки можуть потрапити у житловий будинок. Втім, це – ні для кого не новина, адже повномасштабна війна в Україні триває вже 36-й день.

"Відставити паніку"

Арестович закликав не боятися сигналів повітряної тривоги, але ставитися до них серйозно й не ігнорувати, про який би день не мовилося. Якщо звучить попереджувальну сирену, потрібно ховатися.

"Журналісти, нардепи і всі решта – не лякайте один одного й не розсилайте моторошні овідомлення про масований російський удар. Таке трапляється кожен день і буде ще довго", – підсумував він.

Арестович звернувся до українців через паніку у мережі: дивіться відео