Серйозне угруповання ворог сформував у районі Нової Каховки, питання – для чого, – Арестович

російські окупанти перекидають свої підрозділи з Донбасу, де не можуть просунутися далі, на Південь. Ворог не лише підсилює позиції, а й формує ударні групи.

росіяни попри провальні спроби штурмів не припиняють спроб посунути свої позиції. Також ворог намагається поповнити свої підрозділи для продовження війни проти України.

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Арестович розповів деталі про ситуацію на фронті

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що загальну ситуацію на фронті дуже вдало характеризує вислів Генштабу ЗСУ "ворог успіху не мав". Росіяни йшли в наступ на багатьох напрямках, але просунутися не змогли.

На Харківщині, в районі Дементіївки та інших напрямках ЗСУ атаки ворога відбили. У районі Покровська вони не просунулися, на Бахмутському напрямку росіяни змогли пройти вперед на кілька сотень метрів.

Подекуди ворогу вдається пройти на сотні метрів вперед, але треба розуміти, що це не захоплення міст чи важливих висот, а просто скорочення дистанції між позиціями ЗСУ та окупантами,

– зазначив Арестович.

росіяни радісно повідомили керівництву, що захопили ферму біля Мар'їнки. Окрім того, вони перекинули ще 3 БТГ в район Токмака, зараз їхнє угруповання на тій ділянці складає приблизно 10 БТГ.

"Дуже серйозне угруповання ворога в районі Нової Каховки, там може бути до 15 БТГ. Куди його перекинуть – на Херсонський напрямок чи Запорізький – питання ще відкрите", – розповів Арестович.

2 БТГ з десантників та мотострілків росіяни перекинули на правий берег Херсонщини, вони демонструють активізацію в напрямку Миколаєва.

"Загалом потенціал ворога вже не такий потужний. росіяни починали війну на 9 оперативних напрямках, зараз потужні бої лише на одному і можливо, будуть ще на одному шляхом накопичення сил", – сказав він.

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