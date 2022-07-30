Донбас осиротів – російські військові почали виходити звідти на Південь, – Арестович

Після численних провалів та шалених втрат росіяни почали розуміти, що захопити Донбас їм не вдасться. Вони вирішили кинути свої сили на інші напрямки.

російські окупанти попри шалені зусилля та великі втрати так і не можуть просунутися на жодному з напрямків на Донбасі. Воїни ЗСУ поламали ще один їхній задум у війні проти України – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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російські війська відходять з Донбасу

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на лінії фронту. За його словами, там відбуваються серйозні перелаштування ворога.

Донбас осиротів. Кадрові військові росіян йдуть звідти на Південь, на Херсонський та Запорізький напрямки,

– сказав він.

Перший та другий армійські корпуси російських окупантів достатньо вмотивовані, але їхні ряди ЗСУ дуже прорідили, також їм вкрай бракує матеріально-технічної бази. Що стосується наступальних дій, то на позиції ЗСУ ворог кидає бойовиків квазіреспублік, які не можуть досягнути жодного успіху та постійно зазнають втрат.

Арестович додав, що такими темпами бойовики так званих "днр" та "лнр" скоро закінчаться, адже їхні втрати дуже великі.

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