"Ми маємо умови": Арестович оцінив, чи справді США підштовхують Україну до переговори з Росією

Україна ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Росією щодо припинення війни. Однак Київ має певні умови, які повинна виконати Москва, щоб розпочати переговори.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, пише 24 канал. Він прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США вимагають, аби Україна публічно показала відкритість до переговорів з Росією.

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Що може бути предметом переговорів України та Росії

Арестович заявив, що "це інформаційна кампанія". Він переконаний, що повідомлення про те, що Захід вимагає переговори від України, погрожуючи залишити нашу країну без допомоги – неправда.

Також, за його словами, не відповідає дійсності повідомлення, що від Володимира Зеленського вимагають скасувати принципову позицію не вести переговори з Владіміром Путіним.

Ми ніколи не були проти переговорів. Ми просто не будемо вести переговори з Путіним. Міжнародний воєнний злочинець, щодо якого ми підозрюємо, що він не доживе до кінця війни як фізична чи політична фігура,

– заявив Арестович.

Реакція Арестовича на позицію США щодо переговорів з Росією: відео

Радник глави ОП наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів, але Київ має умови.

"Ця переговорна позиція полягає в тому, про що написав Михайло (Подоляк – 24 канал). Що потрібно вивести всі російські війська з України", – сказав він.

Арестович додав, що Київ відкритий до переговорів тільки з того моменту, коли Росія виведе свої війська. За його словами, предметом переговорів України та Росії може бути:

видача воєнних злочинців,

повернення всіх полонених,

виплата репарацій,

подальше співіснування.

Крім того, за його словами, Україна має тверду переговорну позицію. Натомість Москва її не має та ставить ультиматуми, мовляв, залишити за нею окуповані території України.

Україна призупинила переговори з Росією

Влітку Україна вирішила призупинити переговори з Росією через ультиматуми Москви. Російські пропагандисти намагалися поширити брехню, що Україна вийшла з переговорного процесу, однак це не так.

Україна та Росія вели переговори навесні, проте Кремль відхилив пропозиції Києва. Восени Росія анексувала нові українські території, після чого заявила, що буцімто готова до переговорів.

Однак раніше Зеленський окреслив червоні лінії Путіну й попереджав, що про переговори можна забути, якщо Росія проведе псевдореферендуми на окупованих територіях.

Крім того, Зеленський ставив під сумнів переговори з Росією через звірства окупантів на Київщині. Наразі президент України відмовляється від переговорів з Путіним.

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