Арестович скандально висловлювався про жінок: у поліції почали розслідування

Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович спричинив скандал своїми заявами про жорстке поводження з жінками й зневагу до них. На ці висловлювання звернула увагу народна депутатка Інна Совсун, яка написала заяву на Арестовича. Зрештою у поліції відреагували на цей документ нардепки.

Так, правоохоронці почали розслідувати справу щодо скандальних заяв ексрадника ОП. Совсун подякувала поліції за адекватну реакцію.

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По Арестовичу розпочали розгляд справи у поліції

Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун 12 жовтня розповіла, що поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо заяви на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Це сталося після суперечливих коментарів Арестовича про жінок під час його закритих "психологічних семінарів", на яких він називав жінок "істотами" і висловлював бажання їх задушити.

Тепер поліція проводитиме розслідування, а саму справу скерували до Київської міської прокуратури. Водночас Совсун зазначила, що за справою проти Арестовича потрібен постійний громадський контроль.

Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність – більше не норма,

– написала нардепка.

Крім того, Совсун також опублікувала відповідне фото, на якому зафіксований документ із відповіддю на заяву депутатки про Олексія Арестовича.

У поліції розпочали справу проти Арестовича / Фото з телеграм-каналу Інни Совсун

У Нацполіції повідомили, що відповідно до запиту всю необхідну інформацію внесено до бази ЄРДР. Даний захід вжито за ознаками правопорушення, пов’язаного з ввезенням, виготовленням або розповсюдженням матеріалів, що пропагують насильство, жорстокість, расову, національну, релігійну нетерпимість та дискримінацію. Зауважимо, що покарання за такі дії, передбачене статтею, може спричинити максимум 5 років обмеження волі або грошовий штраф.

Арестович втрапив у скандал через заяви про жінок