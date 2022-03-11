Арестович сказав, чи варто чекати великої бойової активності від Білорусі

Росія може спробувати залучити білоруські війська можуть у війну проти України на стороні окупанта. Однак, ймовірно, свідомі білоруси не підуть на такий крок.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

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Він нагадав, що в обід 11 березня російські літаки вилетіли з Дубровиці (Білорусь), зайшли на територію України та розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені.

А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані. Росіяни також обстрілювали пункти Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

На думку Арестовича, це було "приурочено" до зустрічі двох диктаторів – Лукашенка та Путіна – у Москві. Однак одразу після цього у Білорусі заявили, що не було жодного удару по їхній стороні. Це й говорить про реальний стан справ та їхнє "бажання" воювати з Україною.

Тож чекати якоїсь великої бойової активності від Білорусі – не варто,

– запевнив Арестович.

За їхніми даними, зараз Білорусь не готова до наступу на Україну та офіцери відверто саботують таку можливість. І не тому, що вони боягузи, а тому, що вони не хочуть цього робити.

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