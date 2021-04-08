Безперспективний шлях, – Арестович відповів Козаку на погрози в бік України

У Кремлі заявили, якщо Київ розв'яже бойові дії на Донбасі – це буде початком кінця України. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович відповів, що наша країна не злякається погроз від Росії.

Він додав, що Росія обрала безперспективний шлях. І такими діями вганяє себе в міжнародну ізоляцію.

До теми Початок війни буде кінцем для України, – з Кремля посипали погрозами

Арестович відповів на погрози Козака щодо України

Цинічними висловлюваннями щодо війни на Донбасі 8 квітня відзначився голова адміністрації Путіна Дмитро Козак.

За словами Олексія Арестовича, жодна словесна еквілібристика не допоможе Росії уникнути необхідності виконувати домовленості у нормандському та мінському форматах, укладені ще з 2014 року.

Керівництво Росії йде шляхом міжнародної ізоляції, в яку заганяє себе власними діями й політикою, яку проводить. Цей шлях безперспективний,

– підкреслив речник української делегації в ТКГ.

Він також вважає безперспективною і небезпечної для самого Кремля будь-яку спробу перейти до відкритого застосування сили проти України.

"Тому замість політики блефу та погроз, я б рекомендував керівництву Росії нарешті взяти на себе політичну відповідальність й перейти до конструктивної роботи над виконанням конкретних рішень, прийнятих в межах нормандського формату", – підсумував він.

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