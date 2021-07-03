Х**сос безграмотний, вони самі так захотіли, – Арестович про скандал з туфлями жінок-військових

Нещодавно виник скандал через те, що жінки-військові на репетиції до Дня Незалежності були в туфлях на підборах. Олексій Арестович різко висловився про скандал з підборами у коментарях в мережі.

Радник Андрія Єрмака відповів у коментарі користувачу, який нецензурно критикує його заяви про жіночий парадний одяг. Зокрема Арестович також вжив нецензурну лексику.

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Олексій Арестович нецензурно відповів на образу

Користувач мережі, який підписаний "Нєжинскій Гурок" поділився скриншотом початку статті в The Guardian, де репетицію жінок до параду у взутті на підборах, назвали "ідіотською".

Також цей користувач дописав свій коментар: "Тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п**арасом". До речі, він позначив Олексія Арестовича.



Користувач образив Арестовича / Скриншот допису зі сторінки "Нєжинскій Гурок" в фейсбуці

Згодом Олексій Арестович у коментарях відповів на образу, також вживаючи нецензурну лексику та ображаючи користувача.



Олексій Арестович розповів про форму / Скриншот зі сторінки "Нєжинскій Гурок" в фейсбуці

"Х*єсос безграмотний. Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори", – написав Арестович.

Продовжив думку тим, що "їм дали можливість вибрати з 2 видів взуття більш зручне, після одного (!) експериментального проходження. Якщо кого Гардіан і образила, то перш за все дівчаток-курсанток".

"І ти туди ж, обс*с дешевий. Так що зверни свій Гардіан і запхни собі в ж*пу, у**бок. І шмарклі підітри, задихнешся, чмо об**бане", – продовжив Арестович.

Він також відповідав на коментарі інших людей. Зокрема він кілька разів пояснив, що за такий вибір взуття проголосували самі курсантки, а відповідає він нецензурно нібито тому, що інакше аудиторія не розуміє.

Скандал з взуттям жінок-військових: коротко