Арестович відреагував на справу проти нього в Білорусі

У Білорусі проти Олексія Арестовича порушили кримінальну справу – "за заклики до тероризму". Він зазначив, що білоруський народ вже давно дав оцінку правлячому режиму.

Арестович пожартував, що за нього можуть заступитись українські жінки. Він зазначив, що представники режиму навіть не можуть нормально кваліфікувати справу.

Раніше У Білорусі відкрили кримінальну справу проти Арестовича

Арестович погодився з народною оцінкою режиму

Народ вже давно дав оцінку нинішньому режиму у Білорусі. І я розумію людей,

– наголосив Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що Білорусь бере участь у військовій агресії проти України, надає свою територію, військову та цивільну інфраструктуру російським військам. За висновком Міжнародного суду ООН – росіяни здійснюють геноцид українського народу.

Справу Арестовичу "шиють" за його заклик до рейкової війни. Сам радник Єрмака каже, що його звернення є абсолютно законними з точки зору міжнародного права.

Дивіться ранковий брифінг Олексія Арестовича: