Можуть влаштувати росіянам котел, – Арестович про можливий наступ білоруської армії на Україну

Олексій Арестович висловив думку щодо можливого наступу білорусі на Україну. За його словами, обставини для цього не сприятливі. А білоруси ще можуть влаштувати росіянам котел.

Навіть якщо лукашенко накаже білорусам наступати, вони навряд чи допоможуть росії. Про це заявив радник голови ОП 26 липня.

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Хвилюватися не варто

Стосовно білорусі можна не хвилюватись. Коли потрібно буде хвилюватись – я запишу окреме відео і скажу, що варто почати переживати,

– запевняє Олексій Арестович.

Радник голови ОП каже, що білоруська армія не піде у наступ доти, поки там не буде великого контингенту російської армії.

білоруси можуть влаштувати росіянам котел

За словами Арестовича, росіяни розуміють, що білоруси не хочуть за них воювати. Вони або перейдуть на бік України, або складуть зброю та військову техніку, або будуть нейтральними.

білоруси можуть наступити лише тоді, коли російська армія їх оточить. Проте для цього потрібно 20 тисяч російських військових, який у росії поки немає. Адже відомо, що зараз окупанти перекидають свої війська з Донецького напрямку на Херсон та Мелітополь, бо бояться контрнаступу ЗСУ.

А якщо росіяни перекинуть невелику кількість до Білорусі і скажуть білорусам наступати, то вони ще можуть влаштувати росіянам невеликий "котел" на території Білорусі,

– сказав радник голови ОП.

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