Арестович вважає, що росіяни можуть взяти Попасну лише ціною сотень життів, та й то ненадовго

Російські окупанти продовжують намагатися захопити українські міста, зокрема Попасну. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, це їм вдасться зробити лише ціною сотень життів.

Арестович зауважив, що наразі загарбникам вдалося дещо просунулися Попасною. Про це він заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал.

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Захоплення Попасної окупантам дорого коштуватиме і триватиме недовго

Арестович зауважив, що він з самого початку війни казав про те, що російські загарбники можуть захопити Попасну чи ще кудись просунутися.

"На тактичному рівні вони можуть мати успіхи. А як їм не бути, якщо при концентрації артилерії там 5 їхніх стволів на 1 наш. Авіація, ракетні війська тощо. Вони ж створили локальну перевагу", – додав радник голови ОП.

Однак окупантів можуть чекати хіба тактичні успіхи, а оперативних вони не матимуть. За словами Арестовича, вони лише можуть захопити Попасну, кудись впритул посунутися чи взяти ще кілька сіл чи міст.

Ну і що далі? Нічого. Резерви витратиться, сидітимуть й утримуватимуть Попасну радісно, ​​ховатимуть свої трупи, які вони там сотні покладуть,

– зауважив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що наразі слід чекати, коли приїде насичене західною зброєю українське угруповання і почне брати Попасну у відповідь.

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