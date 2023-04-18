Після того, як не пустили у КНЕУ: Арестович зі своїми лекціями прийшов в Університет культури
Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович відвідав приватний Київський університет культури, де провів зустріч із студентами.
Зауважимо, що це після того, як Арестовичу відмовили у зустрічі студенти Київського національного економічного університету. Звідки у колишнього радника ОП така жага "навчати" і "ділитись досвідом" зі студентами і які мотиви зустрічі – наразі невідомо, інформує 24 Канал.
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Арестович таки зустрівся зі студентами
Про те, що Арестович сьогодні був у КНУКіМ повідомив педагог та співак Михайло Поплавський. Він опублікував спільні фото з гостем у фейсбук.
Засновник і викладач школи мислення, громадський діяч, політичний та воєнний оглядач – Олексій Арестович в Університеті культури. Дякую за змістовну та цікаву зустріч для студентів,
– написав Поплавський.
І зазначив, мовляв, "студенти були у захваті і чекають на наступну зустріч".
Підтвердити правдивість цих слів наразі складно, адже студенти публічно поки не ділились враженнями від зустрічі.
Студенти КНЕУ скасували лекцію Арестовича
- Студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відмовилися приймати на лекціях Олексія Арестовича.
- На думку Студентської академічної Ради, Арестович становить загрозу консолідації українського суспільства. І переймати досвід медійної особи – вони не захотіли.
- І, як свідчать дописи матері однієї зі студенток КНЕУ, Арестович грубо відреагував на таку відмову, назвавши молодих людей "чм*шниками" та "комсомольцями".