В Аргентині фіксують аномальні +40 градусів: сотні тисяч людей залишились без світла

В Буенос-Айресі через спеку відбулось масове відключення електрики. Перебої почались після того, як температура повітря підйнялась до +34 градусів.

Наразі температура у столиці Аргентини +40 градусів. Відтак місто можна вважати найспекотнішим у світі.

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Понад 700 тисяч людей – без світла

Кілька районів столиці 11 січня залишились без електрики через перезавантаження мережі внаслідок спеки. Відтак порушена робота світлофорів, є перебої із мобільним зв'язком.

Без світла залишились понад 700 тисяч людей. Окрім цього, сторінка державного регулятора, на якій публікують відповідну інформацію, наразі недоступна.

Постраждало сільське господарство

Через відключення електрики центри COVID-тестування та вакцинації від коронавірусу мусили зупинити свою роботу.

Через спеку постраждала низка сільськогосподарських регіонів країни. Вони переживають складні часи ще із середини грудня 2021 року.

Зауважимо, що Аргентина є другим за величиною експортером кукурудзи у світі після США та основним світовим постачальником соєвої олії.

Рекордна спека у світі

Наприкінці літа 2021 року рекордна спека накрила країни Південно-Східної Європи. У Греції прогнозували майже +50 градусів Цельсія.

В липні аномальна спека в Канаді призвела до смерті майже пів тисячі людей. Тоді желейні цукерки плавилися за секунду.

Вчені-кліматологи попередили, що кліматичні зміни, викликані діяльністю людини, підвищили ймовірність екстремальних погодних умов у 150 разів.

На початку 2022 року рекордну спеку зафіксували в Алясці. Упродовж кількох днів в регіоні спека не падала нижча за +10 градусів.

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