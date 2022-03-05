Аргументація НАТО про спробу уникнути ядерну війну – непереконлива, – Резніков

Аргументи про те, що нинішня відмова від впровадження безпольотної зони пов’язана з тим, що НАТО намагається уникнути ядерної війни, не є переконливими, оскільки Росія вже її розпочала.

За словами міністра оборони України, історичні уроки важкі і їх треба враховувати. Тому він закликав владу дослухатись до свого народу.

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Вчорашнє опитування Reuters/Ipsos показало, що обурення з приводу вторгнення Росії в Україну зростає. Близько 74% американців, включаючи переважну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО мають запровадити в Україні безпілотну зону,

– наголосив Олексій Резніков.

Він нагадав, що якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбору. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася.

Раніше Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО через відмову закриття польотів. Він назвав північноатлантичний альянс слабким та розгубленим.

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