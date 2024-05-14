В Архангельську палало судно "М․В․ Ломоносов"

У російському Архангельську виникла пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов". Судно перебувало там на ремонті.

Палуба судна повністю охоплена полум'ям, площа займання складає понад 900 метрів квадратних. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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"М.В. Ломоносов" перебував на ремонті

У понеділок, 13 травня, загорілась верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов". За інформацією від російських ЗМІ, площа пожежі складає 936 квадратних метрів.

Дим від пожежі можна було побачити за декілька кілометрів. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Пожежа на "М.В. Ломоносов" / Фото російських ЗМІ

Повідомлялося, що пожежа на теплоході може загрожувати сусідньою судну. Втім, згодом повідомили, що вдалося уникнути загрози перекидання полум'я на сусіднє судно.

За попередньою інформацією, перед початком пожежі на теплоході "М. В. Ломоносов" проводилися зварювальні роботи.

Уже на ранок 14 травня з'явилася інформація про те, що пожежу на теплоході вдалося повністю ліквідувати.

Пожежа на теплоході "М. В. Ломоносов": дивіться відео

Українські морські дрони завдали колосальних збитків російському флоту

Українська розвідка успішно використовує морські дрони Magura V5 для ураження ворожих суден у Чорному морі, завдаючи значних збитків Чорноморському флоту Росії. Представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що збитки для російського флоту оцінюються приблизно у 500 мільйонів доларів США.

Юсов також зауважив, що процес вдосконалення дрона Magura постійно триває. Після кожної успішної операції проводиться ретельний аналіз, що дозволяє постійно покращувати як сам дрон, так і тактику його використання. Попри зусилля ворога, українська розвідка продовжує завдавати значних ударів, використовуючи нові та ефективні стратегії.