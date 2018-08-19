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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Архітектор Кернеса потрапив у ДТП на Харківщині: троє загиблих

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Смертельна ДТП на Харківщині
Смертельна ДТП на Харківщині / Прес-служба Нацполіції

На Харківщині внаслідок ДТП загинуло троє людей. Одним із учасників аварії був автомобіль одіозного головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького.

Смертельне зіткнення сталось приблизно о 15:00 19 серпня неподалік від села Піщане Вовчанського району, інформує прес-служба обласної поліції.

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На трасі "Харків – Вовчанськ" зіткнулись автомобілі "ВАЗ" та Lexus. Удар виявився настільки сильним, що 77-річний водій та 63-річна пасажирка "Жигулів" від отриманих травм загинули на місці.

Ще одна 74-річна пасажирка легковика померла дорогою до лікарні.

У поліції повідомили, що 64-річний водій Lexus отримав забій грудної клітини, стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

ДТП Харків Чечельницький
Смертельна ДТП на Харківщині 19 серпня

Як інформує UA:Харків, 64-річним водієм Lexus, автомобіль якого потрапив у ДТП, є головний архітектор Харкова та радник мера міста Сергій Чечельницький.

У декларації Чечельницького зазначений автомобіль Lexus RX 350 (2007 року випуску).

Журналістам вдалось з ним сконтактуватись телефоном.

На питання, як він почувається після ДТП, головний архітектор Харкова відповів: "Почуваюсь зле. Тема для мене неприємна, вибачте, не буду нічого говорити" і поклав слухавку.

У червні 2017 року Генпрокуратура вручила Чечельницькому підозру у справі про виділення землі псевдожитлово-будівельним кооперативам (так звана кооперативна схема). Його прізвище пов'язують з багатьма скандальними і незаконними забудовами у Харкові.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Харкова Геннадій Кернес
Джерело: 24 Канал
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