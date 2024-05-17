Без батька залишилося четверо дітей: у Вінниці попрощалися з воїном Аркадієм Кушніром
- Аркадій Кушнір, боєць 31-ї окремої механізованої бригади, загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Харківській області.
- Вінницька громада попрощалася з ним 20 лютого 2025 року; у захисника залишилися четверо дітей, двоє онуків і дружина.
Аркадій Кушнір загинув 17 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Стариця Харківської області. Боєць служив у лавах 31-ї окремої механізованої бригади.
Вінницька громада попрощалася з 48-річним героєм 20 лютого 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вінницьку міську раду.
Дивіться також Ціна пам'яті: скільки Україна витрачає на поховання воїнів та як їх вшановує – аналіз
Водив тролейбуси вінницькими маршрутами
Аркадій Кушнір народився в селищі Шостаківка Шаргородського району. У Шаргородському ПТУ №23 здобув кваліфікацію майстра сільського будівництва. Після проходження строкової служби в армії опанував професію рятувальника, певний час працював у місцевій пожежній частині.
Основне місце в трудовій біографії Аркадія займала робота у Вінницькому тролейбусному депо, де його водійський стаж на момент повномасштабної війни перевищував 20 років. Чоловік добровольцем долучився до захисту України в перші дні російського вторгнення.
Водити тролейбуси вінницькими маршрутами – це була направду робота мрії Аркадія. До її втілення він йшов наполегливо. І лишень, коли відчув у собі сили та набув достатньо навичок – сів за кермо. За весь час роботи Аркадій не допустив жодної аварійної ситуації. Його любили пасажири, цінували та поважали колеги,
– розповіла дружина Олена.
У чоловіка залишилося четверо дітей
Разом із дружиною Аркадій виховував 4 дитини – доньку та трьох синів, найменшому зараз 5 років. Захисник дочекався й двох онуків, але не зміг їх побачити.
Аркадій був добрим та турботливим татусем. Люблячим чоловіком та сином. Заради нас та майбутнього України він був ладен на все й доводив це не словами, а вчинками,
– ділиться Олена.
До слова, 12 лютого 2025 року в бою загинув 37-річний Максим Лебідь з Дніпропетровської області. У захисника залишилися мама, батько, брат і сестра.