Нова арктична стратегія: чому Україні надзвичайно важливо посилити свою присутність в Арктиці
- Уряд України ухвалив нову стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану для підсилення нацбезпеки та міжнародних позицій.
- Стратегія спрямована на протидію агресивній політиці Росії та участь у майбутньому розподілі ресурсів цих регіонів.
6 лютого уряд ухвалив стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Цей стратегічний документ був розроблений за ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
У чому важливість цього кроку для України, розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в інтерв'ю 24 Каналу.
Чому Україні важлива присутність в Антарктиці та Арктиці?
Тихий зазначив, що ухвалений документ щодо Арктики, Антарктики та Світового океану – важливий стратегічний документ, який визначає параметри довгострокової стратегії щодо цих регіонів.
Забезпечення систематичної присутності України на цих територіях має важливе геополітичне значення. Воно сприятиме посиленню нацбезпеки і міжнародних позицій на світовій арені.
Окрім того, Стратегія також допомагатиме протидіяти агресивній політиці Росії на тих територіях.
Андрій Сибіга вважає, що Україна повинна залишатися серед країн-лідерів дослідження Антарктики та посилити свою присутність в Арктиці та Світовому океані.
Схвалення стратегії дозволить забезпечити участь України в майбутньому розподілі ресурсів Антарктики та Арктики, а також освоєнні живих ресурсів Світового океану та покладів металевих корекцій на дні Світового океану в довгостроковій перспективі,
– розповів Тихий.
Довідково. Подібні полярні стратегії вже реалізує низка держав, зокрема Польща, Німеччина, Франція та Нідерланди.
Що відомо про функціонування станції "Академік Вернадський"?
Ухвалення Стратегії припало на 30-ту річницю офіційного відкриття Української антарктичної станції "Академік Вернадський". Цим Україна засвідчила, що залишається однією з провідних країн, що активно працює в полярних регіонах та робить значний внесок у розвиток науки, досліджень клімату, біології та геофізики в глобальному вимірі.
31-ю антарктичною місією на 2026 – 2027 роки керуватиме Анжеліка Ганчук. Вона стала першою жінкою-очільницею української антарктичної експедиції.
Варто також зазначити, що в Україні запрацювала перша лабораторія полярної біології, де аналізуватимуть зразки, доставлені зі станції "Академік Вернадський". Лабораторія дозволяє виконувати повний цикл сучасних біологічних і генетичних досліджень, при цьому не залучаючи закордонні установи.