Нова арктична стратегія: чому Україні надзвичайно важливо посилити свою присутність в Арктиці

6 лютого уряд ухвалив стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Цей стратегічний документ був розроблений за ініціативи міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У чому важливість цього кроку для України, розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий в інтерв'ю 24 Каналу.

Чому Україні важлива присутність в Антарктиці та Арктиці?

Тихий зазначив, що ухвалений документ щодо Арктики, Антарктики та Світового океану – важливий стратегічний документ, який визначає параметри довгострокової стратегії щодо цих регіонів.

Забезпечення систематичної присутності України на цих територіях має важливе геополітичне значення. Воно сприятиме посиленню нацбезпеки і міжнародних позицій на світовій арені.

Окрім того, Стратегія також допомагатиме протидіяти агресивній політиці Росії на тих територіях.

Андрій Сибіга вважає, що Україна повинна залишатися серед країн-лідерів дослідження Антарктики та посилити свою присутність в Арктиці та Світовому океані.

Схвалення стратегії дозволить забезпечити участь України в майбутньому розподілі ресурсів Антарктики та Арктики, а також освоєнні живих ресурсів Світового океану та покладів металевих корекцій на дні Світового океану в довгостроковій перспективі,

– розповів Тихий.

Довідково. Подібні полярні стратегії вже реалізує низка держав, зокрема Польща, Німеччина, Франція та Нідерланди.

Що відомо про функціонування станції "Академік Вернадський"?